مصر ترسل مساعدات عاجلة إلى السودان

أعلنت القوات المسلحة المصرية إرسال طائرة مساعدات عاجلة إلى السودان بتوجيهات من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، لمتضررى السيول.

إقرأ المزيد

وقال الجيش المصري في بيان إنه: "استكمالا لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وفي إطار تضامن مصر مع الشعب السوداني الشقيق المتضرر من السيول التي اجتاحت السودان خلال الآونة الأخيرة، تم إعداد وتجهيز الشحنة الثالثة من المساعدات العاجلة لمتضرري السيول من الأشقاء بدولة السودان، وذلك بالتنسيق والتعاون بين العديد من المنظمات والمؤسسات المصرية المكلفة من رئيس الجمهورية بتقديم الدعم الغذائي والطبي للأشقاء بدولة السودان".

وأقلعت طائرة نقل عسكرية متجهة إلى مطار الخرطوم الدولي محملة بشحنة من المواد الغذائية والمستلزمات الطبية والأدوية للمساهمة في تخفيف العبء عن كاهل الشعب السوداني.

المصدر: RT