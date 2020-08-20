الإمارات تحدد مكان سفارتها في إسرائيل

أعلن وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش، أن بلاده الموقعة على اتفاق التطبيع مع إسرائيل لا تعتزم فتح سفارتها في القدس.

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وأكد قرقاش اليوم الخميس خلال مقابلة عبر الإنترنت مع مؤسسة "المجلس الأطلسي" البحثية، أن الإمارات ورغم توقيعها اتفاق سلام مع إسرائيل، "متمسكة بالإجماع الدولي بشأن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني ولذلك ستفتح سفارتها في تل أبيب وليس في القدس".

كما اعتبر قرقاش أن اتفاق التطبيع مع إسرائيل يجب أن "يسهل" شراء بلاده لمقاتلة "إف-35" من الولايات المتحدة.

وأشار إلى أن الإمارات كانت قد أبدت اهتمامها بشراء "إف-35" قبل ست سنوات، مضيفا أن سيعيها لشراء هذه الطائرات ليس مرتبطا بصفقة التطبيع.

وأكد أن القضية "على طاولة" الإدارة الأمريكية الآن كما أكده الرئيس دونالد ترامب في مؤتمر صحفي أمس الأربعاء.

وأضاف: "لدينا طلبات مشروعة موجودة ويجب معالجتها.. والآن لن تكون هناك فكرة حالة حرب مع إسرائيل وبالتالي سيكون أسهل على الولايات المتحدة بيع الطائرات لنا".

وقال إنه لا يفهم سبب قلق إسرائيل بشأن اقتناء الإمارات المحتمل لـ"إف-35".

المصدر: أكسيوس









