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سوريا تتسلم مساعدات إيرانية لمواجهة جائحة كورونا

أخبار العالم العربي

سوريا تتسلم مساعدات إيرانية لمواجهة جائحة كورونا
Reuters
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تسلمت وزارة الصحة السورية مساعدات مقدمة من إيران لدعم القطاع الصحي السوري في التصدي لجائحة فيروس كورونا، في ظل العقوبات الاقتصادية الغربية الجائرة المفروضة على سوريا.

وتتضمن المساعدات مستلزمات طبية للكشف عن فيروس كورونا، وأجهزة لقياس الحرارة والأكسجة.

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وعقب تسلم المساعدات التقى معاون وزير الصحة السوري، أحمد خليفاوي، مع السفير الايراني بدمشق، جواد ترك آبادي، لبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين في المجال الصحي، لاسيما ما يخص الاستجابة لجائحة كورونا، مثمنا دعم إيران للشعب السوري في مختلف المجالات.

المصدر: وزارة الصحة السورية

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