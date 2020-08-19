سوريا.. تسجيل أعلى حصيلة وفيات يومية بكورونا

أعلنت وزارة الصحة السورية، تسجيل 83 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، و5 حالات وفاة في أكبر حصيلة وفيات يومية منذ تفشي الفيروس في البلاد.



وجاء في بيان وزارة وزارة الصحة اليوم الأربعاء: "تم تسجيل 83 إصابة جديدة بفيروس كورونا ما يرفع عدد الإصابات المسجلة إلى 1927، وتم شفاء 14 حالة من الإصابات المسجلة ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 445".

وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل 5 وفيات بفيروس كورونا ليرتفع عدد الضحايا إلى 78.

وتوزعت الإصابات 19 في دمشق 6 في ريف دمشق، 7 في حمص، 2 في طرطوس، 16 في حلب، 18 في اللاذقية، 2 في الحسكة، 8 في حماه، 5 في درعا.

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وسجلت أول إصابة بفيروس كورونا في سوريا في الثاني والعشرين من مارس الماضي لوافد، في حين تم تسجيل أول وفاة في التاسع والعشرين من الشهر ذاته.

المصدر: RT