العراق.. انفجار في مخرن سلاح تابع للحشد الشعبي ببغداد

أعلنت هيئة الحشد الشعبي في العراق الأربعاء، وقوع انفجار في مخزن سلاح تابع لها ببغداد.

وقالت في بيان صحفي: "وقع في تمام الساعة الرابعة من مساء اليوم، انفجار في مخزن عتاد أحد تشكيلات الهيئة التابعة لقيادة قاطع عمليات بغداد للحشد الشعبي من دون وقوع خسائر بشرية".

وأضافت: "على الفور شرعت استخبارات الحشد بإجراء التحقيقات اللازمة بشأن طبيعة الانفجار وأسبابه الذي وقع في القامشلي (منشأة القعقاع سابقا) جنوب بغداد".

وأشارت إلى أن "الموقع العسكري بعيد عن المناطق والأحياء السكنية".



المصدر: RT