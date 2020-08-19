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سوريا تمنح روسيا أرضا ومساحة بحرية في اللاذقية

أخبار العالم العربي

سوريا تمنح روسيا أرضا ومساحة بحرية في اللاذقية
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وافقت سوريا على منح روسيا قطعة أرض ومساحة بحرية في محافظة اللاذقية الساحلية لإنشاء مركز صحي للجيش الروسي عليها.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" عن وثيقة نشرتها البوابة الرسمية للمعلومات القانونية الروسية، أن "الجمهورية العربية السورية وافقت على نقل قطعة أرض ومساحة مائية في محافظة اللاذقية إلى روسيا من أجل إنشاء مركز طبي للصحة والتأهيل لفرق الطيران الروسي".

وتبلغ مساحة الموقع حسب الوثيقة 8 هكتارات، وتتحمل روسيا كلفة بناء البنية التحتية وتجهيزها.

وتم توقيع الوثيقة في 21 يونيو في دمشق، وفي موسكو تم توقيعها في 30 يوليو الماضيين.

أسامة يونس ـ دمشق

المصدر: RT

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