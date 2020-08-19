مصر.. الإعلان عن فوز قائمة كبيرة في مجلس الشيوخ تضم أنصار السيسي

أعلن رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، فوز قائمة انتخابية مغلقة تتألف من 100 عضو بثلث مقاعد مجلس الشيوخ الجديد، معظمهم من أنصار الرئيس عبد الفتلاح السيسي.

وأضاف المستشار لاشين إبراهيم في مؤتمر صحفي نقله التلفزيون أن نحو ثمانية ملايين فقط بين أكثر من 62 مليون ناخب مسجلين أدلوا بأصواتهم يومي 11 و12 أغسطس في انتخابات الغرفة الثانية من البرلمان المصري "مجلس الشيوخ"، بنسبة مشاركة وقفت عند حد 14.23%.

وأعلن إبراهيم أسماء 74 مرشحا فازوا بمقاعد فردية موضحا أن جولة الإعادة ستجرى في الثامن والتاسع من سبتمبر أيلول لتحديد الفائزين بالمقاعد الفردية الستة والعشرين المتبقية.

ويضم مجلس الشيوخ، وهو هيئة استشارية بلا سلطات تشريعية تم تأسيسها عبر تعديل دستوري تمت الموافقة عليه العام الماضي، 200 عضو منتخب و100 يعينهم الرئيس.

ويجري انتخاب مئة عضو بمجلس الشيوخ بنظام المقاعد الفردية و100 آخرين بنظام القائمة المغلقة، الذي يصوت فيه الناس للأحزاب بدلا من التصويت للأفراد.

وكانت القائمة المغلقة الوحيدة التي تقدمت للانتخابات هي التي يقودها حزب (مستقبل وطن) المؤيد بشدة للحكومة، رغم أنها تضم ​​ستة أعضاء من حزبين من ائتلاف كان يعارض التعديلات الدستورية في العام الماضي.

المصدر: وكالات