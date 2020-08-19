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ليبيا.. قائد حرس المنشآت النفطية يكشف السبب الرئيسي وراء إعادة فتح الموانئ

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ليبيا.. قائد حرس المنشآت النفطية يكشف السبب الرئيسي وراء إعادة فتح الموانئ
Reuters
منشآت نفطية ليبية - صورة من الأرشيف -
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نقلت وسائل إعلام ليبية عن اللواء خالد المغربي قائد حرس المنشآت النفطية الليبية قوله، "إن إعادة فتح الموانئ النفطية الليبية ليس الغرض منه تصدير النفط، بل تفريغ الخزانات فقط".

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وكان قائد "الجيش الوطني الليبي" المشير خليفة حفتر قد أصدر يوم الثلاثاء، قرارا بفتح الموانئ النفطية.

وأعلن آمر حرس المنشآت النفطية التابع للقيادة العامة في "الجيش الليبي" اللواء ناجي المغربي، أنه لا مانع من فتح الموانئ والمنشآت النفطية بناء على قرار قائد الجيش المشير خليفة حفتر.

وقال المغربي: "تحقيقا لرفع المعاناة عن المواطن بشتي نواحي الحياة والحفاظ علي البنية التحتية والحفاظ علي المنشآت النفطية القائمة من معدات التنقيب وغيرها، لا مانع من فتح الموانئ النفطية للتصرف في النفط والنفط الخام المخزن لإتاحة الفرصة لتوفير الغاز المطلوب لتشغيل الكهرباء والتشغيل لرفع المعاناة عن المواطن".

ونشرت وسائل إعلام فيديو أظهر شعلة الإنتاج متقدة إثر استئناف تشغيل أحد الحقول النفطية.

المصدر: RT

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