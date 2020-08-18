ليبيا.. عملية "بركان الغضب" تعلق على فتح "الجيش الليبي" للموانئ النفطية

نشرت غرفة عمليات "بركان الغضب" التابعة لحكومة الوفاق الليبية تعليقا على قيام حرس المنشآت النفطية التابعة للجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر بفتح الموانئ النفطية.

وقالت في تدوينة على صفحتها على "فيسبوك": "رسالتنا بالأمس كانت واضحة.. إما فتح الموانئء والحقول النفطية فورا والخروج من سرت والجفرة، إما أن قوات البركان ستبدأ في التقدم".

وأضافت "حفتر فتح اليوم الموانئء والحقول النفطية.. الآن ستكون له مهلة قليلة لتسليم سرت والجفرة للقوات الشرعية وإلا فإن حمم البركان ستبدأ تمطر على مليشياته ومرتزقته حتى يفنو ويتحرر تراب الوطن من رجسهم".

وفي وقت سابق، أعلن آمر حرس المنشآت النفطية التابع للقيادة العامة في "الجيش الليبي" اللواء ناجي المغربي، أنه لا مانع من فتح الموانئ والمنشآت النفطية بناء على قرار قائد الجيش المشير خليفة حفتر.

وقال المغربي "تحقيقا لرفع المعاناة عن المواطن بشتي نواحي الحياة والحفاظ علي البنية التحتية والحفاظ علي المنشآت النفطية القائمة من معدات التنقيب وغيرها، لا مانع من فتح الموانئ النفطية للتصرف في النفط والنفط الخام المخزن لإتاحة الفرصة لتوفير الغاز المطلوب لتشغيل الكهرباء والتشغيل لرفع المعاناة عن المواطن".

المصدر: RT