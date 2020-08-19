الجزائر تصدر طابعا بريديا بمناسبة استعادة رفات قادة المقاومة الشعبية من فرنسا

أعلنت وزارة البريد الجزائرية اليوم الأربعاء، عن إصدار طابع بريدي تخليدا لعملية استعادة رفات قادة المقاومة الجزائرية من فرنسا.

وأشارت الوزارة، إلى "أنها اختارت تصميم الطابع من عشرات تقدموا حسب المسابقة المعلنة لتصميم الطابع".

ووضعت الوزارة مطلع يوليو الماضي شروطا توضيحية خاصة بالمشاركة في مسابقة أحسن تصميم طابع بريدي الذي سيتم إصداره تخليدا لاسترجاع الجزائر لرفات الزعماء، شهداء الثورات الشعبية بمناسبة الذكرى الـ58 لعيدي الاستقلال والشباب.

وأوضحت وزارة البريد، أنه "يمكن تقديم تصميم أو أكثر عن الموضوع شرط أن يكون أصليا وحصريا".

🔵🔵#صور.. وزارة البريد تطلق طابع بريدي يخلد استرجاع رفات شهداء المقاومة الشعبية 🇩🇿🇩🇿🇩🇿 pic.twitter.com/71MApW3Htl — Ennahar Tv النهار (@ennaharonline) August 19, 2020

وأعلنت الجزائر مطلع شهر يوليو الماضي، تسلمها رفات 24 من قادة المقاومة الشعبية قتلوا ضد الاحتلال الفرنسي خلال القرن الـ19.

تجدر الإشارة إلى أن وسائل إعلام فرنسية كشفت في تقارير بثتها سابقا، عن 18 ألف جمجمة محفوظة بمتحف "الإنسان" في باريس، منها 500 فقط جرى التعرف على هويات أصحابها، من ضمنها 36 قائدا من المقاومة الجزائرية، قتلوا على أيدي القوات الفرنسية أواسط القرن الـ19.

المصدر: "وكالات"