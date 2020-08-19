العراق.. 4093 إصابة و85 وفاة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية اليوم الأربعاء، عن تسجيل 4093 إصابة و85 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت في بيان أنه تم فحص 20356 نموذجا في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض 1345459 نموذجا.

وأضافت أنه تم تسجيل 2529 حالة شفاء خلال المدة ذاتها، حيث بلغ مجموع حالات الشفاء في العراق 134369 حالة.

أما الإصابات فقد وصلت إلى 188802 حالة، بينما الوفيات بلغت 6121 وفاة منذ انتشار الجائحة.

المصدر: RT