سلطان عمان يؤكد للملك سلمان تطلع السلطنة لتعزيز العلاقات مع السعودية

أجرى الملك السعودي سلمان بن عبدالعزيز اتصالا هاتفيا اليوم، مع السلطان هيثم بن طارق بن تيمور سلطان عمان.

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ونوه الملك سلمان، خلال الاتصال "بمستوى العلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها في جميع المجالات، متمنيا لجلالته التوفيق في خدمة مصالح الشعب العماني الشقيق ولسلطنة عمان المزيد من التقدم والازدهار".

من جهته، عبر سلطان عمان عن "شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على مشاعره النبيلة، مؤكدا تطلع سلطنة عمان لتعزيز العلاقات مع المملكة وتطويرها في شتى المجالات".

يأتي ذلك، بعد تغييرات حكومية أجراه السلطان هيثم أمس الثلاثاء، أبرزها تعيين وزير جديد للخارجية خلفا ليوسف بن علوي

المصدر: واس