أسباب وتداعيات إبعاد بن علوي عن وزارة الخارجية العمانية

لقي مرسوم سلطان عمان هيثم بن طارق الذي قضي بتعيين بدر البوسعيدي وزيرا للخارجية بدلا من يوسف بن علوي ترحيبا بمواقع التواصل الاجتماعي، ووصف من قبل مثقفين سعوديين بالخطوة الإيجابية.

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وفي هذا السياق، رأى الكاتب والمحلل السعودي فيصل الشمري أن إقالة بن علوي بعد 23 عاما من قيادته دبلوماسية بلاده، يدفع نحو "تقارب أكبر من السلطنة مع محيطها الخليجي".

اقالة يوسف بن علوي الرجل الذي كان يقود الدبلوماسية العمانية منذ ٢٣ سنة هي تغير في مسار السياسة الخارجية للسلطان هيثم بن طارق في توقعي تقارب أكبر من السلطنة مع محيطها الخليجي.

تسجيلات بن علوي مع القذافي لا تسعف التوازن في العلاقات التي يريدها السلطان الجديد. pic.twitter.com/Oby3mTUYI9 — فيصل ابراهيم الشمري (@Mr_Alshammeri) August 19, 2020

وعزا الشمري القرارالسلطاني باستبدال بن علوي إلى "تسجيلات بن علوي مع القذافي"، التي قال إنها "لا تسعف التوازن في العلاقات التي يريدها السلطان الجديد".

ووصف الباحث والمستشار في الشؤون الأمنية محمد الهدلاء الخطوة بأنها قرار حكيم وملهم، مجددا هو الآخر اتهام بن علوي بالتآمر على دول الجوار "في خيمة القذافي".

السبب الحقيقي لـ إقالة بن على أن سياسته لا تتفق مع رؤية سلطان عمان الجديد طارق بن هيثم الذي له توجه كبير أن يكون لعمان شان كبير في المنطقة وخاصة في محيطها الخليجي والعربي ويهمه التقارب مع السعودية باعتبارها الضمان لا منها وعمقها العربي وهذا لن يحدث مع وجود بن علوي — DR.Mohamad ALHdla (@drmohamadalhdla) August 18, 2020

وتوقع الكاتب والصحفي السعودي إبراهيم المالك في ضوء ذلك، حدوث تغير كبير في "التعاطي مع قضايا المنطقة ووضع السلطنة سياسيا على كل المسارات".

سلطان #عمان الجديد سيغير الكثير في التعاطي مع قضايا المنطقة ووضع السلطنة سياسياً على كل المسارات، داخلياً وخارجياً.. القرارات الأخيرة ومنها مباركة الخطوة الاماراتية، و إقالة يوسف بن علوي وتعيين البوسعيدي للشئون الخارجية خطوة موفقة.



مرحباً بعمان الأصيلة في حضنها الخليجي pic.twitter.com/QrbG7ZC5ep — إبراهيم المالك (@ialmalik) August 18, 2020

واحتفى المالك بقرار سلطان عمان الذي وصفه بـ"الخطوة الموفقة"، مرحبا "بعمان الأصيلة في حضنها الخليجي".

إقالة بن علوي كانت متوقعة منذ ظهور تسريباته مع القذافي قبل أشهر ،، لكن حكمة السلطان هيثم بن طارق أرجأت الإقالة حتى لاينظر لها على أنها استجابة لضغوط خارجية . — ﮼مشهور (@saudi_citizen89) August 18, 2020

وعلق عدد من النشطاء في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، على إبعاد بن علوي من وزارة الخارجية العمانية بعد إدارته دبلوماسية بلاده أكثر من عقدين من الزمن، وأشار أحدهم إلى أنها كانت "متوقعة منذ ظهور تسريباته مع القذافي قبل أشهر"، مرجحا أن سلطان عمان هيثم بن طارق، أرجأ "الإقالة حتى لا ينظر لها على أنها استجابة لضغوط خارجية".

المصدر: RT