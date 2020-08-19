ابنة أخت الأسد.. ومزاعم الـ 200 مليون دولار

تحدثت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن وجود "مزاعم" بأن ابنة أخت الرئيس السوري بشار الأسد، تلقت على مدى سنوات نحو 200 مليون دولار من الشيخ طحنون بن زايد.

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وقالت الصحيفة في تقرير بشأن تخطيط واشنطن لتوسيع عقوباتها على سوريا، إن بريطانيا صادرت العام الماضي حسابات مصرفية تابعة لابنة أخت الأسد، أنيسة شوكت، مودعة بها أموالا بالتحايل على عقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة على سوريا.

واشارت إلى أنه يزعم أن "حوالي 200 مليون دولار من الودائع جاءت من الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، شقيق الشيخ محمد بن زايد".

وذكر التقرير أن الولايات المتحدة تخطط لتوسيع العقوبات ضد سوريا لتشمل مجموعات داعمة في دول مثل الإمارات ولبنان.

ونقل عن مسؤولين أمريكيين أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تستعد لجولة جديدة من العقوبات ضد سوريا، بما في ذلك خطط لتوسيع القائمة السوداء لتشمل شبكات الدعم المالي في دولة الإمارات العربية المتحدة ولبنان، مشيرين إلى أن مثل هذه الخطوة ستصعد الضغط الدولي من أجل محادثات السلام والتحول السياسي.

وأفادت الصحيفة بأن جيمس جيفري، المبعوث الخاص لوزارة الخارجية الأمريكية إلى سوريا قال: "إننا نحافظ على أقصى ضغط سياسي واقتصادي لدينا ... مستهدفين النظام، ولا سيما العناصر العسكرية وأولئك الذين يسهلون حكم القلة، وغيرهم ممن يسهلون أعمال الأسد الشريرة".

ولفت التقرير إلى أن جيفري حذر في وقت سابق من أن الإمارات قد تواجه عقوبات بعد إعادة فتح السفارة الإماراتية في دمشق.

وذكرت الصحيفة في هذا السياق أن ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد كان عرض أيضا على دمشق مساعدة مباشرة في مكافحة الفيروس التاجي.

المصدر: وول ستريت جورنال