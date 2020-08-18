مصر تصدر بيانا حول اجتماعات سد النهضة

أعلنت وزارة الموارد المائية والري المصرية، أنه عقد اليوم الثلاثاء اجتماع لمفاوضات سد النهضة بهدف الوصول إلى اتفاق ملزم بخصوص ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي.

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وأشارت إلى أن الاجتماع عقد بناء على مخرجات القمة الإفريقية المصغرة والتي عقدت يوم 21 يوليو 2020، وتوصيات الاجتماع السداسى لوزراء الخارجية والرى من الدول الثلاث (مصر – السودان – إثيوبيا) الذى عقد يوم 16 أغسطس 2020.

ولفتت إلى أن الوزراء بحثوا النواحي الإجرائية لمسار المفاوضات الحالى حتى 28 أغسطس 2020، وقامت الدول الثلاث بتبادل مقترحاتها بخصوص اتفاقية ملء وتشغيل سد النهضة.

المصدر: وكالات