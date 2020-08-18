عباس: لن نسمح لأحد بأن يتكلم باسم قضيتنا ولا يستطيع أحد أن يحل محلنا

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس مساء اليوم الثلاثاء، إن الفلسطينيين لن يسمحوا لأحد بأن يتكلم باسم القضية الفلسطينية، معتبرا أن القدس أضحت منسية بعيدة عن الذاكرة العربية.

وأضاف الرئيس عباس في مستهل اجتماع القيادة المنعقد في مدينة رام الله: نحن فقط من يتحدث باسم القضية الفلسطينية ونحن من يوقع عن القضية الفلسطينية ولا يستطيع أحد أن يحل محلنا، موضحا أن، هذا الاجتماع يؤكد أن الشعب الفلسطيني وحدة واحدة.

وأضاف عباس: "هذا الاجتماع يؤكد أن الشعب الفلسطيني وحدة واحدة، ولسنا قلقين بما يجري هنا وهناك من ترهات لاسيما أن موقف العالم هو موقفنا حول الرباعية الدولية والمفاوضات".

وتابع: "نعتبر الاتفاق الثلاثي الإماراتي الإسرائيلي الأمريكي الذي صدر مؤخرا طعنة في الظهر ونحن نرفضه رفضا قاطعا، وقلنا هذا علنا وسرا، ونؤكد مرة أخرى أن موقفنا من هذا الاتفاق سينسحب على أية دولة تقوم بهذا العمل من الدول العربية أو الدول الإسلامية أيا كانت".

ووجه عباس التحية إلى الدول التي وقفت مع القيادة والشعب الفلسطينيين برفض صفقة القرن ومخطط الضم.

المصدر: وكالات