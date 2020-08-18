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الجيش الليبي يعلن تسلم حفتر رسالة هامة من السيسي عبر المخابرات الحربية المصرية

أخبار العالم العربي

الجيش الليبي يعلن تسلم حفتر رسالة هامة من السيسي عبر المخابرات الحربية المصرية
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حفتر والسيسي
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أعلن مكتب الإعلام القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، أن المشير خليفة حفتر تلقى، رسالة هامة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

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وقال المكتب إن الرسالة سلمها مدير إدارة المخابرات الحربية بجمهورية مصر العربية اللواء خالد مجاور، في مكتب القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية.

وكان السيسي قد أعلن، في شهر يونيو الماضي، عقب لقاء في القاهرة مع رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، وقائد الجيش خليفة حفتر، أنه تم التوصل إلى مبادرة لحل الأزمة الليبية.

ومن أبرز بنود "إعلان القاهرة" لحل الأزمة الليبية، التأكيد على وحدة وسلامة الأراضي الليبية واستقلالها واحترام كافة الجهود والمبادرات الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، والتزام كافة الأطراف بوقف إطلاق النار.

المصدر: RT

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