مصر تنفذ خطة قومية كبيرة للحفاظ على المياه (صور)

بدأت الحكومة المصرية في تنفيذ خطة كبيرة تسمى بـ"تبطين الترع" كجزء من مشروع قومي كبير لتأهيل وتبطين وتغطية البنية المائية التحتية لمصر.

وقامت مصر بتبطين ترعة قرية نجع سبع بطول كيلو و700 متر، وبتكلفة إجمالية تخطت 3 ملايين و400 ألف جنيه، كما تم تبطين ترع قرية أولاد رايق بمركز أسيوط بطول كيلو و320 مترا.

ويهدف مشروع تبطين الترع والمصارف التي تتفرع من نهر النيل إلى تقليل الفاقد من المياه ووصولها إلى نهايات الترع التي كانت تعاني من ضعف المياه.

المصدر وسائل إعلام مصرية