داعية إماراتي مشهور يعتذر "لكل رجل إسرائيلي أساء له في الماضي"

قدم الداعية الإسلامي الإماراتي وسيم يوسف اعتذاره لـ"كل رجل إسرائيلي قد أساء إليه" في الماضي.

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وقال يوسف أمس الاثنين في سلسلة تغريدات باللغة الإنجليزية على صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "عندما رأيت بعض الفلسطينيين يحرقون علم بلدي بسبب معاهدة السلام مع إسرائيل قررت أن أعتذر لكل رجل إسرائيلي إذا أسأت له في الماضي".

وأضاف في تغريدة أخرى: "الشعب الإماراتي وبسبب سعادته مع الاتفاق نسي جائحة كورونا".

وتابع: "السلطة وحماس وفتح والجهاد يتاجرون بالقضية الفلسطينية منذ 70 عاما وحان الوقت الآن للسلام ووضع حد لتجار الموت ولصوص الأموال والتبرعات".

وأثارت تغريدات وسيم يوسف جدلا واسعا، لا سيما أنه حاول الزعم أن الصراع بين العرب والفلسطينيين من جهة، والاحتلال الإسرائيلي من جهة، هو صراع ديني بحت.

When I saw the flag of my country being burned by some Palestinians because of the peace treaty with Israel - I apologize to every Israeli man if you offended him in the past#UAEIsrael#Israel — Dr. Waseem Yousef (@waseem_yousef) August 16, 2020

If you were born on any religion, you will defend it. Don’t demean the religion of others — Dr. Waseem Yousef (@waseem_yousef) August 16, 2020

You didn’t choose the religion you embracing,you were born into it.

Therefore, you do not have the right to despise other people's religions because they were born into them exactly like you . — Dr. Waseem Yousef (@waseem_yousef) August 16, 2020

The Palestinian Authority, Hamas, Fatah and Jihad - have been trading in the Palestinian cause for 70 years. The time has come for peace and to stop the dealers of death, money thieves and donations. — Dr. Waseem Yousef (@waseem_yousef) August 17, 2020

المصدر: RT