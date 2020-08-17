الأردن.. عزل 7 عمارات سكنية في عمّان إثر إصابات بكورونا

أعلن محافظ العاصمة الأردنية عمان سعد الشهاب، عزل 7 عمارات سكنية بعد اكتشاف إصابات بفيروس كورونا بين سكانها.

وقال الشهاب، إن "العمارات تقع في مناطق سحاب (عمارتان في المدينة الصناعية وعمارة في منطقة دوار الطيارة)، والموقر (عمارتان في منطقة رجم الشامي)، وعمارة في منطقة الأشرفية وعمارة في منطقة جبل الحسين".

وأضاف، أنه "تم التعامل مع البنايات وتعقيمها وفقا للبروتوكول الصحي المعتمد".

وتابع: "تم تأمين دورية شرطة لضمان عدم دخول أو خروج أي شخص إلى البنايات حتى تتمكن فرق التقصي الوبائي من أخذ العينات".

وشدد على أن "البنايات ستبقى محجور عليها حتى ظهور نتائج فحص العينات".

المصدر: "بترا الأردنية"