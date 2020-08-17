سوريا.. تعيين رجل أعمال سوري مستشارا لملامسة هموم المواطنين

أعلن "حزب التطوير والتحديث" وهو أحد الأحزاب المعلن عنها حديثا في سوريا أنه قام بتعيين البرلماني السابق ورجل الأعمال المعروف محمد قبنض مستشارا للحزب معنيا بشؤون مجلس الشعب.

وجاء في بيان الحزب تسمية البرلماني السابق محمد قبنض رئيسا لمكتب المتابعة ومستشارا لشؤون مجلس الشعب وذلك ضمن إطار خطط حزب التطوير والتحديث وبرامجه التنفيذية.

وبينت الأمانة العامة للحزب أن القرار يأتي لملامسة هموم المواطنين ومتابعتها.

ويأتي تعيين قبنض لخبرته التي اتسمت بالبساطة والصدق والقرب من المواطن وتسخير جهوده لخدمة المجتمع.

الكصدر: موقع حزب العدالة والتطوير