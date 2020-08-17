طبيب الفقراء في سوريا مصاب بكورونا

تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام محلية نبأ إصابة "طبيب الفقراء" في سوريا الدكتور إحسان عز الدين بفيروس كورونا المستجد.

ونشر موقع "السويداء الإعلانية" أن الطبيب عز الدين في منزله وأكّد خبر إصابته بفيروس كورونا مع زوجته وهما الآن بخير وفي تحسن كبير.

واالطبيب إحسان عز الدين لقب بطبيب الإنسانية أو طبيب الفقراء، الذي اعتاد أن يعالج المرضى الفقراء من دون أجر أو بأجر رمزي.

وتقديرا للجهود التي بذلها كرمت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في دمشق الدكتور عز الدين بمنحه لقب الوصيف لجائزة نانسن 2017.

المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي