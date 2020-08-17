اليمن.. تصعيد متواصل بين الحكومة و"الانتقالي الجنوبي" في أبين

شهدت محافظة أبين جنوب اليمن تجدد المواجهات بين القوات الحكومية وقوات المجلس الانتقالي الجنوبي، رغم إعلان وقف النار الأخير.

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وأشار مراسل RT في اليمن إلى أن هذه هي المرة الأولى التي تعود فيها المعارك بغير ساعات الليل منذ إعلان السعودية أواخر يوليو الماضي، آلية لتسريع تنفيذ اتفاق الرياض الموقع منذ نوفمبر 2019.

وفي السابق، كانت المعارك بين الطرفين، تبدأ في ساعات المساء وتتوقف في ساعات الفجر الأولى.

وتشمل آلية تسريع تنفيذ الاتفاق التي قدمتها السعودية 5 نقاط تنفيذية، وهي "استمرار وقف إطلاق النار والتصعيد بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي والذي بدأ سريانه منذ 22 يونيو 2020"، و"إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي التخلي عن الإدارة الذاتية وتطبيق اتفاق الرياض وتعيين محافظ ومدير أمن لمحافظة عدن"، بالإضافة إلى "تكليف رئيس الوزراء اليمني ليتولى تشكيل حكومة كفاءات سياسية خلال 30 يوما، مع "خروج القوات العسكرية من عدن إلى خارج المحافظة وفصل قوات الطرفين في أبين وإعادتها إلى مواقعها السابقة".

المصدر: RT