شركات إسرائيلية وإماراتية تتعاون لتطويرعلاج لكورونا

أعلنت شركة إسرائيلية أنها تتعاون مع أخرى إماراتية لتطوير علاج لمرض كوفيد-19 وأمراض أخرى.

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وقالت شركة بلوريستم الإسرائيلية اليوم الاثنين، إنها ستعمل مع مركز أبوظبي للخلايا الجذعية في سبيل تطوير علاجات لأمراض منها كوفيد-19، وذلك بعد أيام فقط من اتفاق إسرائيل والإمارات على تطبيع العلاقات.

وأظهر تقرير دوري للشركة الإسرائيلية أن الشركتين ستتبادلان نتائج الأبحاث والعينات واستخدام المعدات وإجراء التجارب لتطوير علاجات باستخدام الخلايا الجذعية للعديد من الحالات المرضية.

وصرح ياكي ياناي، الرئيس التنفيذي لشركة بلوريستم الإسرائيلية: "نحن فخورون للغاية بمشاركة زملائنا في مركز أبوظبي للخلايا الجذعية بتبادل المعرفة والخبرة التي نعتقد أن من شأنها تطوير الرعاية الصحية داخل حدودنا وعبرها".

وأضاف "يشرفنا أن نكون في صدارة هذه اللحظة التاريخية".

وأعلنت إسرائيل والإمارات يوم الخميس عن اتفاق برعاية أمريكية لتطبيع العلاقات بينهما وإقامة علاقات دبلوماسية جديدة أكثر شمولا.

وكانت الشركتان تحاولان تطبيق علاجات الخلايا الجذعية للمساعدة في مكافحة جائحة كوفيد-19.

المصدر: وكالات