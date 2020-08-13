نتنياهو يشكر "الموساد" على مساعدته في تطوير العلاقات مع دول الخليج

أكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن الأخير اتصل برئيس "الموساد" يوسي كوهين، وشكره على مساعدة جهازه في تطوير العلاقات مع دول الخليج على مدار السنين الماضية.

وأشار مكتب نتنياهو إلى أنه أشاد بالجهد الذي بذله "الموساد"، والذي ساعد في نضوج اتفاقية السلام مع الإمارات.

وأعلنت كل من الإمارات وإسرائيل الخميس، عن توصلهما إلى اتفاق لتطبيع العلاقات برعاية أمريكية.

وجاء في بيان مشترك صدر عن الدول الثلاث، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان "تحدثوا اليوم واتفقوا على التطبيع الكامل للعلاقات بين إسرائيل ودولة الإمارات".

ووصف البيان الاتفاق بأنه "اختراق دبلوماسي تاريخي"، وأكد أنه سيسهم في "تعزيز السلام في منطقة الشرق الأوسط وهو دليل على نجاح الدبلوماسية الجريئة ورؤية القادة الثلاثة وشجاعة كل من الإمارات وإسرائيل في عزمهما على رسم مسار جديد سيتيح تحرير الإمكانات العظيمة في المنطقة".

المصدر: RT