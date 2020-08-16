الكويت.. كويتي وسعودي يعتديان بالضرب المبرح على طبيب مصري

شهد مستشفى العدان في الكويت، اعتداء مواطن كويتي وآخر سعودي على طبيب مصري ومراجع وموظف استقبال، حيث قاما باقتحام غرفته وانهالا عليه بالضرب، مطالبين بعلاجهما.

وبحسب صحيفة "الرأي" الكويتية، فإن "مصدرا أمنيا أكد أن شرطيين كانا يقومان بواجبهما في نقطة أمنية بمستشفى العدان طلبا قوة أمنية للسيطرة على شخصين، بدا من تصرفاتهما، أنهما في حال غير طبيعية، وقيامها بالاعتداء على موظف استقبال بالضرب المبرح من دون سبب".

وأضافت، أن "الشرطيين تدخلا لإيقافهما، ولكنهما كسرا باب غرفة أحد الأطباء، وتعديا على طبيب مصري داخل المستشفى"، قائلين له: "تعالجنا غصبن عنك"، ولدى تدخل مراجع لتهدئة الأمور تعديا عليه بالضرب والإهانة.

وأفادت، أن قوة الأمن توجهت إلى المستشفى وتمكن رجالها من السيطرة على المعتديين قبل هروبهما، واتضح أنهما في حالة غير طبيعية، وبالتدقيق على بياناتهما تبين أنهما مواطن كويتي وسعودي، فيما الطبيب المعتدى عليه مصري.

وأحيل المعتديان إلى الجهات المختصة على ذمة قضية إهانة واعتداء على رجال الأمن وموظفي وزارة الصحة أثناء تأدية عملهم، واعتداء على مراجع أحيلت إلى الإدارة العامة للمباحث الجنائية، للوقوف على تفاصيلها والاطلاع على فيديو كاميرات المراقبة، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما.

المصدر: "الراي الكويتية"