العراق.. حريق يودي بحياة شخصين شمالي بغداد

أعلنت مديرية الدفاع المدني في العراق اليوم الأحد، أن مواطنين اثنين قتلا بحريق في منطقة الأعظمية، فيما تم إنقاذ 3 آخرين.

وقالت في بيان صحفي، إن "فرق الدفاع المدني تمكنت من السيطرة وإخماد حريق اندلع في منطقة الأعظمية، حي القاهرة داخل غرفة في الطابق الثاني مشيدة من مواد سريعة الاشتعال ومخالفة لتعليمات الدفاع المدني، فيما يخص شروط السلامة والأمان".

وأضافت، أن "فرق الدفاع المدني تمكنت من إنقاذ 3 مواطنين من عائلة واحدة أصيبوا بحالات اختناق شديد نتيجة الانبعاثات الغازية السامة، وعلى الفور عملت فرق إسعاف الدفاع المدني على تقديم الإسعافات الأولية لهم، ومن ثم نقلهم إلى المستشفى القريب لتلقي العلاج اللازم".

المصدر: RT