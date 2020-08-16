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مصادر حكومية: الكويت ستكون آخر من يطبع مع إسرائيل

أخبار العالم العربي

مصادر حكومية: الكويت ستكون آخر من يطبع مع إسرائيل
Globallookpress Asad/Xinhua
صورة من الأرشيف
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أكدت مصادر حكومية كويتية مطلعة لصحيفة "القبس" ثبات موقف الكويت تجاه مسألة التطبيع مع إسرائيل.

ونقلت الصحيفة عن المصادر أن "موقف الكويت من التطبيع مع الكيان الصهيوني ثابت، ولن يتغير".

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وأضافت المصادر أن "الكويت على موقفها وستكون آخر دولة تطبع مع إسرائيل".

ويأتي ذلك على خلفية اتفاق تطبيع العلاقات بين الإمارات وإسرائيل بوساطة من الولايات المتحدة، تم الإعلان عنه يوم الخميس الماضي.

وأعلنت السلطة الفلسطينية وعدد من الدول العربية عن رفضها لهذا الاتفاق واعتبرته القيادة الفلسطينية "خيانة".

المصدر: القبس

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