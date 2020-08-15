شركة "أبيكس" الإماراتية توقع اتفاقا مع مجموعة "تيرا" الإسرائيلية لتطوير أبحاث عن مرض "كوفيد-19"

أعلنت شركة "أبيكس" الإماراتية الوطنية للاستثمار يوم السبت توقيع اتفاق تجاري مع مجموعة "تيرا" الإسرائيلية لتطوير الأبحاث والدراسات الخاصة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

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ووقع الاتفاق التجاري خليفة يوسف خوري، رئيس مجلس إدارة شركة "أبيكس" الوطنية للاستثمار وأورين ساديف رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة "تيرا"، خلال مؤتمر صحفي حضره أيدو بيرنيكر ممثل مجموعة "فيرست كابيتال" وعدد من كبار الشخصيات والمسؤولين في الشركتين وممثلين عن وسائل الإعلام الإماراتية والإسرائيلية، وذلك في مقر الشركة في إمارة أبوظبي.

وقال خليفة يوسف خوري: "يسعدنا أن نبدأ التعاون مع مجموعة "تيرا" الإسرائيلية والذي يشكل باكورة الأعمال لفتح التجارة والاقتصاد والشراكة الفعالة بين قطاعات الأعمال الإماراتية والإسرائيلية لما فيه المنفعة والخير وخدمة الإنسانية عبر تعزيز الأبحاث والدراسات الخاصة بفيروس كورونا".

من جانبه صرح أورين ساديف، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة "تيرا": "يسرنا التعاون مع شركة "أبيكس" الوطنية للاستثمار ونأمل أن نحقق من هذا التعاون الأهداف المنشودة والتي تعود بالمنفعة الاقتصادية على الجميع خصوصا في هذه الظروف الاستثنائية مع انتشار فيروس كورونا المستجد في مختلف أنحاء دول العالم".

" أبيكس الوطنية للاستثمار" الإماراتية تعلن عن تعاونها لتطوير الأبحاث و الدراسات الخاصة بفيروس #كورونا مع مجموعة تيرا الإسرائيلية#وام

للتفاصيل: https://t.co/SmjkBsLarJpic.twitter.com/ibSvigyvoZ — وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) August 15, 2020

ويهدف الاتفاق بين الشركتين إلى تطوير وتعزيز الأبحاث والدراسات الخاصة بفيروس كورونا، إضافة إلى تطوير جهاز فحص كورونا للمساهمة في تسريع عملية الفحص وتسهيلها وتوفيرها بدقة عالية لجميع أفراد المجتمع وفق أفضل الممارسات العالمية.

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وتعتبر "شركة أبيكس الوطنية للاستثمار" شركة استثمارية تعنى بالاستثمارات العامة وشتى القطاعات، ومنها القطاع الصحي الذي ركزت عليه مؤخرا من خلال إنشاء المستشفيات الميدانية وتجهيزها بأحدث المعدات اللازمة المطابقة لأعلى المعايير الدولية كما تعمل وتساهم في إيجاد الحلول لتطبيق الإجراءات الاحترازية التي فرضتها جائحة كورونا، إضافة إلى العمل على جمع البيانات الميدانية لتدعيم المختبرات من أجل دراساتهم البحثية والمخبرية في تطوير لقاح للتصدي لجائحة كورونا.

كما تعد "مجموعة تيرا" التي تأسست في عام 2003 جزءا من معهد وايزمان للعلوم في إسرائيل ولديها استثمارات في البحث والتطوير، وتضم مجموعة كبيرة من العلماء المشهورين عالميا، وهي شركة تقنية تركز على اختبارات فحص كورونا السريعة والآمنة من خلال التنفس وبدقيقة واحدة عبر أجهزة فحص "تيرا" مما يوفر نتائج فورية وبتكلفة فعالة ويساهم في سرعة الحصول على نتائج تسمح بعودة النشاط لمختلف القطاعات.

المصدر: وام