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هروب جماعي لنزلاء سجن في لبنان

أخبار العالم العربي

هروب جماعي لنزلاء سجن في لبنان
Reuters
سجن روميه المركزي في لبنان (صورة تعبيرية)
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نفذ كافة نزلاء سجن فصيلة عرمون التابع لجهاز الأمن الداخلي اللبناني في بلدة عرمون بمحافظة جبل لبنان فجر يوم السبت هروبا جماعيا.

وذكرت وسائل إعلامية لبنانية، أن نزلاء السجن البالغ عددهم 13 نزيلا، وهم من الجنسيات اللبنانية والفلسطينية والسورية، فتحوا على مدار الأيام القليلة الماضية، فجوة غير مدعمة موجودة في الأساس في حائط إسمنتي في السجن، ما سهل عليهم حفرها، والهروب من خلالها.

وأشارت وسائل الإعلام إلى أن الأجهزة الأمنية بدأت في البحث عن السجناء الهاربين.

وأفادت بأن المنطقة تشهد انتشارا أمنيا مكثفا لتطويق تحركاتهم، وإلقاء القبض عليهم قبل فرارهم خارج بلدات المحافظة.

المصدر: وسائل إعلام لبنانية

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