مراسلنا: الدرونات الإسرائيلية تستهدف نقطة للضبط الميداني في قطاع غزة - صور

أفاد مراسلنا في قطاع غزة بأن الطائرات الإسرائيلية بدون طيار، استهدف نقطة للضبط الميداني شرق مخيم البريج وسط القطاع.

وأضاف المراسل: "وفي غارة أخرى استهدف الطيران الحربي الإسرائيلي موقع حطين التابع لسرايا القسام وموقع عسقلان شمالي القطاع".

وأكد، أن 5 أشخاص على الأقل أصيبوا شرقي القطاع أثناء مشاركتهم في فعاليات الإرباك الليلي، إذ تجمع ما يقارب الـ1500 من سكان القطاع للمشاركة في فعاليات الإرباك الليلي على الحدود الشرقية لقطاع غزة.

وتابع: "أطلق أفراد الجيش الإسرائيلي الرصاص الحي وقنابل الغاز تجاه المتظاهرين".

وتهدف عمليات الإرباك الليلي، والتي استأنفت منذ أسبوع تقريبا، إلى العمل على الضغط على المستوطنين الإسرائيليين ليقوموا بدورهم بالضغط على حكومتهم من أجل تنفيذ التزاماتها وتعهدتها التي قطعتها للفلسطينيين.

وتأتي الفعاليات أيضا، ضمن إطار مسيرات العودة التي يقوم بها الفلسطينيون على حدود القطاع مع إسرائيل.

المصدر: RT