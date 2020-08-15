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سوريا.. حالتا وفاة و78 إصابة جديدة بكورونا

أخبار العالم العربي

سوريا.. حالتا وفاة و78 إصابة جديدة بكورونا
Reuters
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أعلنت الصحة السورية تسجيل حالتي وفاة جديدتين بفيروس كورونا، لترتفع الوفيات إلى 60، ورصدت 78 إصابة جديدة ليرتفع عدد الإصابات إلى 1593.

كما أعلنت الوزارة شفاء 5 حالات من الإصابات المسجلة بالفيروس، ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 408.

وحول توزع الإصابات، أظهرت إحصاءات الوزارة أن معظم الإصابات تركزت في دمشق بواقع 27 إصابة، تلتها حلب بـ15، بينما تم تسجيل 12 إصابة في اللاذقية، و6 في ريف دمشق، و7 في كل من حمص وطرطوس، و4 في دير الزور.

أما حالتا الوفاة، فتم تسجيلهما في دمشق وحلب.

المصدر: RT

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