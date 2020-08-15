ظريف بحث مع نظيره الفلسطيني تطورات القضية الفلسطينية

أعلنت الخارجية الإيرانية، أن وزير الخارجية محمد جواد ظريف، بحث في اتصال هاتفي مع نظيره الفلسطيني رياض المالكي، آخر تطورات القضية الفلسطينية.

وأضافت الخارجية الإيرانية في بيان عنها، أن ظريف أكد للنظيره الفلسطيني "على دعم طهران المتواصل لمقاومة الشعب الفلسطيني العظيم حتى نيله حقوقه"، وشدد على ضرورة التضامن الفلسطيني.

وشكر المالكي السلطات الإيرانية على مواقفها الداعمة للشعب الفلسطيني، مؤكدا عزم الشعب الفلسطيني وقادته على نيل حقوقهم.

وقال المالكي لظريف إن "الشعب الفلسطيني وقادة الفصائل متمسكون بالوحدة الوطنية، حتى تحرير الأرض الفلسطينية من الاحتلال الصهيوني".

وكان وزير الخارجية الإيراني خلال زيارته إلى بيروت أمس الجمعة، قد أجرى اتصالين هاتفيين منفصلين مع كل من إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، ومع زياد النخالة الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، حيث بحث اتفاق تطبيع العلاقات بين الإمارات وإسرائيل.

المصدر: RT