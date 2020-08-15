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الكاظمي: لن نسمح بالاعتداء على المواطنين ورجال الأمن

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الكاظمي: لن نسمح بالاعتداء على المواطنين ورجال الأمن
AFP AHMAD AL-RUBAYE / POOL
رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي
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أكد رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي اليوم السبت، أنه لن يسمح بالاعتداء على المواطنين ولا على رجال الأمن.

وقال الكاظمي إن "دور القوات الأمنية الحقيقي هو حماية المواطنين، لأنهم هم العراق ولا كرامة ولا عزة للعراق من دون شعب حر وكريم، يشعر بالكرامة في أرضه، والأمن بين أهله، والطمأنينة في بلد أثخنته الجراح والآلام لعقود طويلة من الزمن".

وخاطب القوات الأمنية قائلا: "مهمتكم هي الدفاع عن حق كل عراقي في التعبير عن رأيه، والحفاظ على كرامته، وأن تقفوا حاجزا وسدا منيعا أمام محاولات البعض للإساءة إلى قواتنا الأمنية".

وتابع: "لن نسمح لأحد، كائنا من كان، أن يحرم المواطن العراقي من حقوقه، أو يتعدى على رجل الأمن أثناء أداء واجبه".

المصدر: RT

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