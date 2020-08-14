قرقاش خلال أول مقابلة مع صحفي إسرائيلي: التطبيع أجّل خطة الضم لفترة طويلة

أعرب وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش في حديث لبوابة "آكسيوس"، عن ثقته بأن صفقة التطبيع المبرمة بين بلاده وإسرائيل، أجّلت خطتها لضم أراضي فلسطينية "لفترة طويلة".

وخلال مقابلة أجراها الجمعة معه الصحفي الإسرائيلي باراك رافيد لصالح "أكسيوس" وتعد الأولى من نوعها لمسؤول إماراتي، قال قرقاش إن بلاده تسعى إلى تطبيق صفقة التطبيع مع إسرائيل "في أقرب وقت ممكن".

وأكد أن إبرام الاتفاق ليس خطوة رمزية، آملا بأنه سينشئ التعاون بين الطرفين في مجالات الزراعة والأمن الغذائي والأمن السيبراني والسياحة والتكنولوجيا والتجارة، إضافة إلى فتح سفارات للبلدين.

وقال في هذا السياق: "لا نتحدث عن عملية بطيئة وتدريجية.. هناك قطاعات نرغب في تطويرها مع إسرائيل وهناك قطاعات ترغب إسرائيل في تطويرها. أشاهد أن مجموعات تجتمع لبحث العديد من مجالات التعاون التي تهم إسرائيل والإمارات".

EXCLUSIVE: I interviewed today the Minister of State for Foreign Affairs of the UAE @AnwarGargash. This was the 1st ever interview of an Emirati official with an Israeli reporter. We spoke about normalization and annexation. All the details soon on @axios. Here is a taste: pic.twitter.com/5ansnPIFcT — Barak Ravid (@BarakRavid) August 14, 2020

وأكد أن السياح الإسرائيليين سيتمكنون قريبا من السفر إلى الإمارات.

واعتبر أن التوصل إلى اتفاق سلام مع إسرائيل يمثل "منعطفا هاما في العلاقات العربية الإسرائيلية"، وأضاف: "لقد شهدنا الكثير من المراحل سابقا التي كانت أقل نجاحا".

وبخصوص تعليق إسرائيل خطتها لضم أجزاء واسعة في الضفة الغربية المحتلة، بموجب الاتفاق، قال قرقاش: "لا أفهم السياسة الإسرائيلية، إنها غاية في التعقيد. لكن هذا (الاتفاق) التزام ثلاثي الأطراف".

وأضاف أن الجانب الإماراتي يعتزم الوفاء بالتزاماته في إطار الصفقة، وعلى يقين من أن الولايات المتحدة وإسرائيل ستلتزمان بما قطعتا أيضا.

وقال: "أعتقد أننا اكتسبنا الكثير من الوقت، لا أعتقد أن هذا التعليق (لخطة الضم) سيكون قصيرا".

وأشار إلى أن تعليق الخطة الإسرائيلية فرصة لإعادة إطلاق مباحثات السلام بين الفلسطينيين وإسرائيل، مضيفا: "نواصل حث الفلسطينيين والاسرائيليين على العودة إلى طاولة المفاوضات".

المصدر: axios.com