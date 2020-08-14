سوريا .. 3 وفيات بكورونا والإصابات تتجاوز 1500

أعلنت وزارة الصحة السورية وفاة ثلاثة مصابين بكورونا وتسجيل أعلى حصيلة يومية للإصابات بواقع 83 حالة.

وذكرت الوزارة أن عدد الوفيات بكوفيد-19 ارتفع إلى 58 حالة، بينما ارتفع عدد الإصابات إلى 1515 بعد تسجيل 83 إصابة جديدة وهو أعلى حصيلة يومية يتم تسجيلها في البلاد.

وأضافت الوزارة أن عدد حالات التعافي من الفيروس ارتفعت إلى 403 بعد شفاء 8 حالات اليوم.

ويظهر من خريطة توزع الإصابات التي نشرتها الوزارة، أن دمشق عادت لتسجل أعلى نسب الانتشار في البلاد بواقع 21 إصابة.

وجاءت اللاذقية ثانية، بتسجيل 17 إصابة بينما كانت حمص ثالثة بواقع 15 إصابة، تلتها كل من حلب وريف دمشق بعشر إصابات في كل منهما و4 في كل من الحسكة وطرطوس، بينما بقيت درعا أقل المحافظات من حيث انتشار الفيروس بواقع إصابتين لهذا اليوم.

أما الوفيات فتوزعت على طرطوس ودمشق والسويداء بوفاة واحدة في كل منها.

المصدر: RT