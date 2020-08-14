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رئيس البرلمان الأردني: نرفض التطبيع والثابت قيام دولة فلسطين

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رئيس البرلمان الأردني: نرفض التطبيع والثابت قيام دولة فلسطين
Reuters
رئيس الاتحاد البرلماني العربي، عاطف الطراونة
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عبر رئيس مجلس النواب الأردني، رئيس الاتحاد البرلماني العربي عاطف الطراونة عن رفضه القاطع للتطبيع مع إسرائيل، قائلا إن الثابت الوحيد في الصراع العربي معها هو إقامة دولة فلسطين.

وكتب الطراونة في تغريدة نشرها: "الثابت الوحيد في الصراع العربي مع الاحتلال، هو إعلان قيام دولة فلسطين كاملة السيادة والكرامة على ترابها الوطني، والقدس عاصمتها".

وأضاف: "موقفنا في الاتحاد البرلماني العربي كان واضحا في عمان، بدعم صمود شعب فلسطين لنيل حقوقه ورفض التطبيع". 

ويأتي هذا الموقف غداة إعلان الإمارات وإسرائيل والولايات المتحدة في بيان مشترك عن التوصل إلى اتفاق سلام بين الإمارات وإسرائيل يقضي بالتطبيع الشامل للعلاقات بينهما.

المصدر: RT

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