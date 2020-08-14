رئيس البرلمان الأردني: نرفض التطبيع والثابت قيام دولة فلسطين

عبر رئيس مجلس النواب الأردني، رئيس الاتحاد البرلماني العربي عاطف الطراونة عن رفضه القاطع للتطبيع مع إسرائيل، قائلا إن الثابت الوحيد في الصراع العربي معها هو إقامة دولة فلسطين.

وكتب الطراونة في تغريدة نشرها: "الثابت الوحيد في الصراع العربي مع الاحتلال، هو إعلان قيام دولة فلسطين كاملة السيادة والكرامة على ترابها الوطني، والقدس عاصمتها".

وأضاف: "موقفنا في الاتحاد البرلماني العربي كان واضحا في عمان، بدعم صمود شعب فلسطين لنيل حقوقه ورفض التطبيع".

الثابت الوحيد في الصراع العربي مع الاحتلال، هو إعلان قيام دولة #فلسطين كاملة السيادة والكرامة على ترابها الوطني، والقدس عاصمتها

موقفنا في الاتحاد البرلماني العربي كان واضحاً في عمان، بدعم صمود شعب فلسطين لنيل حقوقه ورفض #التطبيع — Atef Tarawneh MP (@AtefAltarawneh) August 14, 2020

ويأتي هذا الموقف غداة إعلان الإمارات وإسرائيل والولايات المتحدة في بيان مشترك عن التوصل إلى اتفاق سلام بين الإمارات وإسرائيل يقضي بالتطبيع الشامل للعلاقات بينهما.

المصدر: RT