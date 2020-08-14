اندلاع حريق في محال للخيام وبيوت الشعر في الرياض

أعلنت السلطات السعودية أن حريقا اندلع اليوم الجمعة داخل محلات للخيام وبيوت الشعر في حي الجنادرية بالعاصمة الرياض.

وأكدت المديرية العامة للدفاع المدني السعودي على حسابها الرسمي في "تويتر" أن فرقها عملت على إخماد الحريق ومنع امتداده إلى المواقع المجاورة دون حدوث إصابات، ونشرت صورا من موقع الحادث.

أخمد مدني #الرياض ظهر اليوم الجمعة حريق اندلع في محلات للخيام و بيوت الشعر بحي الجنادرية ، وعملت الفرق على إخماد الحريق و منع امتداده الى المواقع المجاورة دون حدوث إصابات ولله الحمد . pic.twitter.com/gPOcdSLvlT — الدفاع المدني السعودي (@SaudiDCD) August 14, 2020

ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن المتحدث باسم الدفاع المدني المقدم محمد الحمادي قوله، إن أعمال إخماد الحريق لا تزال مستمرة دون وقوع إصابات، مؤكدا أن طبيعة المواد المحترقة تسببت في كثافة عالية للأدخنة في الموقع.

المصدر: RT + واس