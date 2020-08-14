العراق يقرر إرسال 13 ألف طن من الحنطة إلى لبنان

تعتزم الحكومة العراقية إرسال آلاف الأطنان من الحنطة إلى الشعب اللبناني في إطار المساهمة بالدعم عقب الانفجار المدمر بمرفأ بيروت.

وقرر مجلس الوزراء العراقي، اليوم الجمعة، إرسال أكثر من 13 ألف طن من الحنطة إلى لبنان.

يذكر أن العراق كان قد أرسل طائرتين مجهزتين بالمعدات والمساعدات الطبية، كما أرسل شحنات من النفط دعما للبنان لـ"تجاوز" الأزمة.

ووقع انفجار ضخم في مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت مطلع الشهر الجاري، أودى بحياة 172 شخصا على الأقل، وخلف آلاف الجرحى، كما تسبب في خسائر مادية كبيرة قدرت بمليارات الدولارات.

المصدر: RT