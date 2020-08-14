 
مباشر
عاجل
الخارجية الروسية: نعتبر تعليق خطط إسرائيل لضم أجزاء من الضفة بموجب الاتفاق مع الإمارات أمرا مهما

احتجاج في المسجد الأقصى رفضا لاتفاق السلام بين الإمارات وإسرائيل

أخبار العالم العربي

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/oix3

أفادت مراسلتنا، الجمعة، بأن مجموعة من الشبان نظمت وقفة رافضة لصفقة السلام بين الإمارات وإسرائيل في المسجد الأقصى.

إقرأ المزيد
إعلام عبري يكشف عن الدول العربية التي ستطبع مع إسرائيل بعد الإمارات
إعلام عبري يكشف عن الدول العربية التي ستطبع مع إسرائيل بعد الإمارات

وداس المحتجون وأحرقوا لافتات عليها صور لولي العهد الإماراتي قبل أن تقتحم القوات الإسرائيلية المسجد الأقصى وتصادرها.

احتجاج في المسجد الأقصى رفضا لاتفاق السلام بين الإمارات وإسرائيل
RT

وأعلن بيان إماراتي أمريكي إسرائيلي مشترك أمس الخميس، الاتفاق على وقف ضم إسرائيل للأراضي الفلسطينية، مع مباشرة العلاقات الثنائية بين إسرائيل والإمارات.

وأكد البيان أن "هذا الإنجاز الدبلوماسي يعزز السلام في منطقة الشرق الأوسط"، بينما وصفه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالاتفاق التاريخي.

وتعد هذه الاتفاقية الأولى بين إسرائيل ودولة عربية منذ أكثر من 25 عاما.

وفي نابلس، نظم عدد الفلسطينيين مسيرة ضد اتفاق السلام بين الإمارات وإسرائيل، ودعا المحتجون الشعب الإماراتي إلى إيقاف ما سموها بالمؤامرة.

احتجاج في المسجد الأقصى رفضا لاتفاق السلام بين الإمارات وإسرائيل
RT
احتجاج في المسجد الأقصى رفضا لاتفاق السلام بين الإمارات وإسرائيل
RT

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا