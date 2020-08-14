احتجاج في المسجد الأقصى رفضا لاتفاق السلام بين الإمارات وإسرائيل

أفادت مراسلتنا، الجمعة، بأن مجموعة من الشبان نظمت وقفة رافضة لصفقة السلام بين الإمارات وإسرائيل في المسجد الأقصى.

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وداس المحتجون وأحرقوا لافتات عليها صور لولي العهد الإماراتي قبل أن تقتحم القوات الإسرائيلية المسجد الأقصى وتصادرها.

RT

وأعلن بيان إماراتي أمريكي إسرائيلي مشترك أمس الخميس، الاتفاق على وقف ضم إسرائيل للأراضي الفلسطينية، مع مباشرة العلاقات الثنائية بين إسرائيل والإمارات.

وأكد البيان أن "هذا الإنجاز الدبلوماسي يعزز السلام في منطقة الشرق الأوسط"، بينما وصفه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالاتفاق التاريخي.

وتعد هذه الاتفاقية الأولى بين إسرائيل ودولة عربية منذ أكثر من 25 عاما.

وفي نابلس، نظم عدد الفلسطينيين مسيرة ضد اتفاق السلام بين الإمارات وإسرائيل، ودعا المحتجون الشعب الإماراتي إلى إيقاف ما سموها بالمؤامرة.

RT

RT

المصدر: RT