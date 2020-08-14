إعلام عبري يكشف عن الدول العربية التي ستطبع مع إسرائيل بعد الإمارات

كشفت إذاعة هيئة البث الإسرائيلي "مكان" من مصادر قالت إنها مطلعة في واشنطن، عن الدول العربية التي ستحذو قريبا حذو الإمارات وتطبع علاقاتها مع إسرائيل.

وبحسب "مكان" فبعد توقيع إسرائيل اتفاق سلام مع الإمارات العربية المتحدة، قالت مصادر مطلعة في واشنطن لصحيفة "القدس" المقدسية، إن كلا من مملكة البحرين وسلطنة عمان والسودان ستقدم قريبا عن هذه الخطوة وتطبع علاقاتها مع إسرائيل.

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وأعربت المصادر عن اعتقادها بأن الأمر مسألة وقت قصير جدا بالنسبة للبحرين وعمان.

بدوره قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يعتقد أن الفلسطينيين سيسعون للسلام عندما يرون المزيد من الدول العربية تعقد اتفاقات سلام مع إسرائيل. وأشار إلى أن خطة الضم ليست مطروحة حاليا.

هذا وأكد مسؤول إسرائيلي في حديث مع راديو "كان" باللغة العبرية أنه يمكن أن تكون مملكة البحرين الدولة العربية القادمة التي ستقيم علاقات رسمية مع إسرائيل.

المصدر: مكان