 
مباشر

تركيا تعلق بعبارة مقتضبة على اتفاق السلام بين الإمارات وإسرائيل

أخبار العالم العربي

تركيا تعلق بعبارة مقتضبة على اتفاق السلام بين الإمارات وإسرائيل
Reuters
المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/oiua

أطلق المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، تغريدة، بعد ساعات من الإعلان عن التوصل لاتفاق بين الإمارات وإسرائيل على تطبيع العلاقات بينهما.

وقال قالن في تغريدة على "توير" مساء الخميس: "بلا شك أن التاريخ سيسجل هزيمة الأطراف التي خانت الشعب الفلسطيني، وقضيته العادلة".

ولم يذكر المتحدث باسم الرئاسة التركية الإمارات بالاسم.

وفي وقت سابق الخميس، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، توصل الإمارات وإسرائيل إلى اتفاق سلام واصفا إياه بـ "التاريخي".

وقوبل الاتفاق بتنديد فلسطيني واسع من فصائل بارزة، مثل "حماس" و"فتح" و"الجهاد الإسلامي"، التي أجمعت، في بيانات منفصلة، على اعتباره "طعنة" بخاصرة الشعب الفسلسطيني ونضاله وتضحياته و"إضعافا" لموقفه.

فيما عدته القيادة الفلسطينية، عبر بيان، "خيانة من الإمارات للقدس والأقصى والقضية الفلسطينية".

بينما رحب بالاتفاق كل من مصر والبحرين والأمم المتحدة وفرنسا وبريطانيا.

وتقول أبو ظبي إن قرار تطبيع العلاقات مع إسرائيل جاء لـ"الحفاظ على فرص حل الدولتين"، عبر تجميد إسرائيل مخطط ضم أراض فلسطينية بالضفة.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا