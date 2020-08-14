تركيا تعلق بعبارة مقتضبة على اتفاق السلام بين الإمارات وإسرائيل

أطلق المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، تغريدة، بعد ساعات من الإعلان عن التوصل لاتفاق بين الإمارات وإسرائيل على تطبيع العلاقات بينهما.

وقال قالن في تغريدة على "توير" مساء الخميس: "بلا شك أن التاريخ سيسجل هزيمة الأطراف التي خانت الشعب الفلسطيني، وقضيته العادلة".

ولم يذكر المتحدث باسم الرئاسة التركية الإمارات بالاسم.

Filistin halkına ve davasına ihanet edenlerin hüsranını tarih elbette yazacaktır. — Ibrahim Kalin (@ikalin1) August 13, 2020

وفي وقت سابق الخميس، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، توصل الإمارات وإسرائيل إلى اتفاق سلام واصفا إياه بـ "التاريخي".

وقوبل الاتفاق بتنديد فلسطيني واسع من فصائل بارزة، مثل "حماس" و"فتح" و"الجهاد الإسلامي"، التي أجمعت، في بيانات منفصلة، على اعتباره "طعنة" بخاصرة الشعب الفسلسطيني ونضاله وتضحياته و"إضعافا" لموقفه.

فيما عدته القيادة الفلسطينية، عبر بيان، "خيانة من الإمارات للقدس والأقصى والقضية الفلسطينية".

بينما رحب بالاتفاق كل من مصر والبحرين والأمم المتحدة وفرنسا وبريطانيا.

وتقول أبو ظبي إن قرار تطبيع العلاقات مع إسرائيل جاء لـ"الحفاظ على فرص حل الدولتين"، عبر تجميد إسرائيل مخطط ضم أراض فلسطينية بالضفة.

المصدر: RT