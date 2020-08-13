على خلفية الاتفاق بين الإمارات وإسرائيل.. الخارجية الفلسطينية تستدعي سفيرها لدى أبو ظبي

أعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الخميس، أنها استدعت سفيرها لدى أبو ظبي على خلفية الاتفاق بين الإمارات وإسرائيل على تطبيع العلاقات برعاية أمريكية.

وذكرت الوزارة في بيان لها، "أعلن وزير الخارجية والمغتربين، رياض المالكي، أنه وبناء على تعليمات الرئيس محمود عباس، رئيس دولة فلسطين، وعلى أثر البيان الثلاثي الأمريكي الإسرائيلي الإماراتي، بتطبيع العلاقات، تم استدعاء السفير الفلسطيني من دولة الإمارات، وبشكل فوري".

وجاء في بيان مشترك صدر عن الدول الثلاث، اليوم الخميس، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان "تحدثوا اليوم واتفقوا على التطبيع الكامل للعلاقات بين إسرائيل ودولة الإمارات".

ووصف البيان الاتفاق بأنه "اختراق دبلوماسي تاريخي"، وأكد أنه سيسهم في "تعزيز السلام في منطقة الشرق الأوسط وهو دليل على نجاح الدبلوماسية الجريئة ورؤية القادة الثلاثة وشجاعة كل من الإمارات وإسرائيل في عزمهما على رسم مسار جديد سيتيح تحرير الإمكانات العظيمة في المنطقة".

المصدر: RT