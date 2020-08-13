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سوريا.. حالتا وفاة و30 إصابة جديدة بكورونا

أخبار العالم العربي

سوريا.. حالتا وفاة و30 إصابة جديدة بكورونا
Reuters
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أعلنت وزارة الصحة السورية مساء اليوم الخميس تسجيل وفاتين و30 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وذكرت الوزارة أن عدد الوفيات ارتفع بذلك إلى 55، بينما ارتفع عدد الإصابات المسجلة في البلاد إلى 1432.

وأوضحت الوزارة أن 23 من الإصابات الجديدة تم تسجيلها في دمشق و7 في السويداء.

وكانت الوزارة أعلنت صباح اليوم تسجيل 75 إصابة بكورونا وهي أعلى حصيلة يومية تسجل في البلاد.

كما أعلنت شفاء 10 حالات ليرتفع عدد المتعافين إلى 295.

أسامة يونس ـ دمشق

المصدر: RT

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