سوريا.. وفاة رجلي دين مسيحيين متأثرين بكورونا

توفي اثنان من رجال الدين المسيحي في سوريا متأثرين بفيروس كورونا، هما الأرشمندريت ألكسي شحادة والأب إدوار تامر الفرنسيسكاني.

وبعد ساعات على نعي كنيسة اللاتين في حلب للأب تامر، اليوم الأربعاء، نعت بطريركية أنطاكيا وسائر المشرق للروم الأرثوذكس مدير دائرة العلاقات المسكونية والتنمية فيها، الأرشمندريت ألكسي شحادة، الذي توفي في دمشق، بعد إصابته هو الآخر بفيروس كورونا.

وقالت كنيسة اللاتين إن جناز الأب إدوار تامر الفرنسيسكاني ستكون في كنيسة المدفن، بحضور كاهن الرعية فقط، وأن التعازي ستكون من خلال وسائل التواصل الاجتماعي.

بينما أعلنت بطريركية أنطاكية أن جثمان الأرشمندريت ألكسي شحادة سيشيع غدا الخميس، إلى كنيسة القديس جاورجيوس (مدافن باب شرقي) في دمشق.

كما أعلنت البطريركية إغلاق مكاتب الدائرة والمراكز التابعة لها ثلاثة أيام حدادا.

والراحل هو أحد أبناء جبل الشيخ، قرية عين الشعراء.

أسامة يونس

المصدر: RT