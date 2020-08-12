بعد انتقادات واسعة .. "الإدارة الذاتية" في شمال سوريا تتراجع عن قانون أملاك الغائبين

أعلنت "الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا" إيقاف تنفيذ قانون "حماية وإدارة أملاك الغائب" الذي أثار انتقادات واسعة.

وقالت الإدارة إن قرارها رقم 42 بهذا الشأن الصادر اليوم جاء نظرا "للتداعيات التي يمكن أن تحصل من جراء تطبيق هذا القانون، والناجمة عن سوء فهمه والاختلاف في تفسير مواده".

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وأضافت أن من أسباب قرارها أيضا "ما أثاره القانون من ضجة إعلامية ولغط في الأوساط الحقوقية والقانونية ومؤسسات المجتمع المدني والهيئات والتجمعات المختصة والأوساط الشعبية وعموم المغتربين من أبناء شمال وشرق سوريا".

وقررت الإدارة وقف تنفيذ القانون رقم 7 لعام 2020 (قانون حماية وإدارة أملاك الغائب)، وإعادة النظر فيه وصياغته من جديد "ليواكب تطلعات وحقوق أبناء وشعوب هذه المنطقة".

وقد قوبل القانون بانتقادات واسعة وصلت حد اتهام الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا التي أصدرته بأنها تسعى لتغيير ديموغرافي والاستيلاء على أملاك المهاجرين من أبناء المنطقة.

وينص القانون على تشكيل لجنة لحماية أملاك الغائب، ويشمل كل من غادر سوريا مدة سنة أو أكثر "بقصد الإقامة الدائمة"، ويعرف القانون الغائب بأنه "كل من يحمل الجنسية السورية أو ما في حكمها ويقيم إقامة دائمة خارج حدود سوريا، ولا يقيم أحد من أقاربه من الدرجة الأولى أو الثانية في سوريا".

وتقوم اللجنة بإدارة (استثمار) أملاكه طيلة فترة غيابه، ويفقد الغائب حقه في ريع أملاكه "دون المساس بأصل الحق".

المصدر: RT