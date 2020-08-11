 
مباشر
عاجل
مراسلنا: الطيران الإسرائيلي استهدف موقعا للمقاومة جنوب مدينة غزة

مراسل RT: انفجار ضخم يهز مدينة غزة والطيران الإسرائيلي يقصف مواقع للمقاومة (صور)

أخبار العالم العربي

مراسل RT: انفجار ضخم يهز مدينة غزة والطيران الإسرائيلي يقصف مواقع للمقاومة (صور)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/oib3

قال مراسل RT، مساء يوم الثلاثاء، إن انفجارا ضخما هز مدينة غزة.

وأضاف المراسل أن الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف موقع بدر التابع للمقاومة جنوب مدينة غزة بصاروخ واحد، بالإضافة إلى قصف موقع ثان (للمقاومة) غرب نتساريم غرب غزة.

وصرح بأن القوات الإسرائيلية أطلقت النار تجاه نقطة رصد تتبع للمقاومة شرق المحافظة الوسطى لقطاع غزة.

وأشار مراسلنا إلى تحليق مكثف للطائرات الإسرائيلية في أجواء محافظات قطاع غزة.

وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، بأن الجيش الإسرائيلي قصف أهدافا في قطاع غزة ردا على إطلاق البالونات الحارقة.

مراسل RT: انفجار ضخم يهز مدينة غزة والطيران الإسرائيلي يقصف مواقع للمقاومة (صور)

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا