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سوريا .. رفع أجور النقل في دمشق بنحو الضعف

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سوريا .. رفع أجور النقل في دمشق بنحو الضعف
Reuters
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رفعت محافظة دمشق أجور النقل الداخلي في المدينة للسيارات العاملة على المازوت، وبنسبة قاربت مئة في المئة.

وأصدر المكتب التنفيذي في المحافظة قرارا بتعديل (رفع) تعرفة الركوب للخطوط القصيرة المقدرة بنحو 10 كيلومترات من 40 ليرة إلى 75 ليرة، ورفع تعرفة الركوب للخطوط الطويلة (فوق 10 كيلومترات) من 50 إلى 100 ليرة.

وأبقى القرار تعرفة الركوب داخل بعض الأحياء كما في حيي الورود ومساكن الحرس، عند 50 ليرة.

وتضمن القرار الذي أقره المكتب التنفيذي للمحافظة يوم 27 من الشهر الماضي ويبدأ تنفيذه غدا، بأن تبقى التعرفة الجديدة سارية المفعول "حتى في حال ارتفاع قيمة الوقود لغاية 10 في المئة فقط".

سوريا .. رفع أجور النقل في دمشق بنحو الضعف

المصدر: RT

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