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مصر.. هجوم على تركيا بعد اتفاقية ترسيم الحدود بين القاهرة وأثينا

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مصر.. هجوم على تركيا بعد اتفاقية ترسيم الحدود بين القاهرة وأثينا
Reuters
مصر
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اعتبر وكيل لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان المصري اللواء صلاح شوقي عقيل، أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين القاهرة واليونان، تضمن الحقوق الاقتصادية لدول تلك المنطقة.

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وقال: "هذه الاتفاقية بمثابة صفعة قوية على وجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وتقطع الطريق أمام البلطجة التركية في سلب غاز منطقة شرق المتوسط وسرقة حقوق دول المنطقة" حسب قوله.

وأوضح عقيل، إن مصر تثبت مجددا ما هو ثابت، من حرصها على الحقوق التاريخية والقانونية لشعب مصر، وتؤكد وقوفها بالمرصاد لكل من تسول له نفسه المساس بمصر وشعبها وأمنها وحقوقه.

ويرى وكيل لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، أن توقيع اتفاقية ترسيم الحدود بين البلدين قد قضى تماما على شرعية ما يسمى "مذكرة التفاهم" الموقعة بين تركيا وحكومة الوفاق، وهي في الأصل مذكرة باطلة.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

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