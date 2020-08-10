ليبيا.. مقتل ضابط رفيع متقاعد بطريقة وحشية في بنغازي

أفادت وسائل إعلام ليبية أمس الأحد بمقتل ضابط متقاعد برتبة عميد في شرق البلاد بعد اختفائه وسط ظروف غامضة.

ونقلت بوابة "الوسط" عن أفراد عائلة العميد المتقاعد في سلاح الدفاع الجوي، عبدالمنعم عبدالكريم الديباني، تأكيدهم العثور على جثته على طريق القوارشة في بنغازي، وعليها أثار نحو 32 طعنة بسكين.

وذكر أقارب القتيل للبوابة أن الديباني كان يعمل في قاعدة الخروبة، وفقدت عائلته الاتصال به منذ ليل السبت، ويلف الغموض ظروف اختفائه وأسباب قتله.

المصدر: الوسط